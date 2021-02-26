Украинский певец Олег Винник удивил поведением с девушкой на шоу "Голос країни"

С конца января на одном из украинских телеканалов стартовал новый сезон шоу "Голос країни", пишет Politeka.net. Тренерами проекта стали певцы Дима Монатик, Олег Винник, Надя Дорофеева и Тина Кароль.

Сейчас идет этап слепых прослушиваний, а будущие участники выбирают, в чью команду хотят.

На новом видео, обнародованном в официальной группе шоу, показали выступающих, а также можно заметить, как Винник позволил себе лишнего. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) На кресло к артисту подсела роскошная блондинка: "Боже, Никита, прости!", - произнесла она, а звездный тренер спросил: "Это что, муж?".

"В это воскресенье тебя ждут самые сильные голоса сезона и эмоциональные выступления участников 😍

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На сцену "Голоса країни" выйдет много талантливых вокалистов, которые будут бороться за последние места в командах звездных наставников!

Как думаешь, кто из тренеров соберет команду первым?", - написали авторы поста.

За несколько минут видео собрало более 1000 просмотров и много комментариев. Люди, в основном, заметили, что речь Тины Кароль перевели на украинский язык чужим голосом.

"Надеюсь в выпуске слепых прослушиваний 6 будет нормальный голос у Тины, а не озвучка", "Да уж😬... А Тина в курсе?😂", "Верните Тине ее голос, что за дичь", - написали пользователи сети.

Напомним, что Олег Винник и Дорофеева сцепились на "Голосі країни", Кароль тоже в деле: "Я буду бороться!".

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