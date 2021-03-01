В марте жителей планеты ожидают две очень сильные магнитные бури, и еще пять более умеренных

Как сообщает Politeka.net, ссылаясь на дынные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в первый месяц весны нашу планету накроют около семи магнитных бурь. Две из них будут очень сильными и принесут много неудобств метеозависимым людям, еще пять ожидаются более умеренными, но чувствительные люди все равно их ощутят на себе.

Магнитные бури в марте 2021

Так, первая буря уровня G1 накрыла планету Земля уже в понедельник, 1 марта, ее отголоски люди почувствуют также 2-3 марта. Следующая более умеренная буря ожидается в субботу, 6 марта. Она не такая сильная, но ее будет достаточно, чтобы повлиять на самочувствие метеозависимых.

Средняя по силе магнитная буря ожидается также 12-13 марта, но она будет затяжной и повлияет на самочувствие и настроение многих людей. Следующий "шторм" умеренной интенсивности накроет планету в понедельник, 15 марта.

А вот еще одна очень сильная магнитная буря уровня G1 ожидается в период 18-19 марта. В этот раз ухудшение состояния и самочувствия коснется даже не склонных к метеозависимости людей. Уже 20 марта буря пойдет на спад, но все еще будет опасна для чувствительных людей.

График магнитных бурь на март 2021

Симптомы, которые могут вызывать магнитные бури

Среди самых распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в период магнитных "штормов" – это спад работоспособности, головные боли, раздражительность, усталость, плохое настроение, излишняя сонливость, нарушение режима сна, скачки давления, обострение депрессии и прочее.

Как помочь себе в периоды магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в эти дни отложить или перенести важные дела, придерживаться правильного режима дня, хорошо высыпаться, придерживаться сбалансированного питания и пить больше воды. Исключите из рациона кофе и алкоголь, а также жирную пищу и фастфуд, пейте больше чая. Также в периоды магнитных бурь рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, принимать солнечные ванны, но если погода плохая, то все же лучше посидеть дома. Полезно для нервной системы вечерами принимать расслабляющие горячие ванны, а утром устраивать себе контрастный душ. Если есть возможность – сходите в бассейн, поплавайте.

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