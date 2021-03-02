Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в довольно провокационном образе

На фото Эби позировала в красном бюстгальтере с вырезами, которые практически не прикрыли пышный бюст девушки. Рэтчфорд оставила волосы распущенными, а сама отвела взгляд от камеры, показывая белые зубки. Девушка совсем не смущалась показать своих упругих "подружек", благодаря чему кадр получился довольно зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в одной из социальных сетей в Интернете.

"Момент тишины для этого наряда, который должен был быть на моем дне рождения в этом году, но не успел", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили боле 40 тысяч лайков и написали комплименты красотке:

"Будешь со мной встречаться?", "Так горг! Обожаю этот топ так мило!", "Такая горячая", "Очень красиво", "Ты такая идеальная", "Великолепная", "Бомба", "Лучше поздно, чем никогда!", "Нет времени, как настоящее!", "сегодня у меня день рождения", "Абсолютно потрясающе", "Барби".

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Модель в этот раз предстала в одних длинных черных перчатках. На тонких пальчиках можно заметить сверкающие кольца.

Напомним, Эби Рэтчфорд не смогла удержать румяных "подружек" в эффектном декольте

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