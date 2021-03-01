Возлюбленная героя популярного шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, которая находится на последних месяцах беременности, рассказала про уколы красоты

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм модель Даша Хлистун опубликовала фото, на котором показала себя еще с естественными губами. Красотка решила устроить игру со своими подписчиками, публикуя архивные фото, о которых ее просили.

«Покажи, пожалуйста, фото, где ты до ботокса губ», - попросили модель поклонники.

«Только это не ботокс, а гиалурон колется в губы», - ответила Хлистун, опубликовав фото с показа.

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Стоит отметить, что даже до инъекций у Даши были очень соблазнительные пухлые губки. Судя по свежим фотографиям, упор был сделан на верхнюю губу, которая серьезно увеличилась в размере.

Как известно, Даша Хлистун и Макс Михайлюк начали встречаться вскоре после окончания проекта «Холостяк», который закончился для Макса неудачей. Он не смог построить отношения с Дашей Ульяновой, которую выбрал в финале. Однако, с Хлистун отношения стали развиваться стремительно. Как призналась модель, она забеременела через месяц отношений со знаменитым «Холостяком». По словам парочки, они уже женаты.

Макс Михайлюк, Даша Хлистун

Напомним, что беременная жена «холостяка» Михайлюка показала ножки в коротком платьице: «Сплю и вижу как…».

Ранее мы писали, что беременная от "Холостяка" Михайлюка модель раскрыла подробности их интимной жизни: «Мы начали…».

Также на Politeka сообщали, что беременная от "Холостяка" Михайлюка модель впервые показала свадебное платье: "Не нервничайте".