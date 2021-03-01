Возлюбленная героя популярного шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, которая находится на последних месяцах беременности, рассказала про уколы красоты

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм модель Даша Хлистун опубликовала фото, на котором показала себя еще с естественными губами. Красотка решила устроить игру со своими подписчиками, публикуя архивные фото, о которых ее просили.

«Покажи, пожалуйста, фото, где ты до ботокса губ», - попросили модель поклонники.

«Только это не ботокс, а гиалурон колется в губы», - ответила Хлистун, опубликовав фото с показа.

Стоит отметить, что даже до инъекций у Даши были очень соблазнительные пухлые губки. Судя по свежим фотографиям, упор был сделан на верхнюю губу, которая серьезно увеличилась в размере.

Как известно, Даша Хлистун и Макс Михайлюк начали встречаться вскоре после окончания проекта «Холостяк», который закончился для Макса неудачей. Он не смог построить отношения с Дашей Ульяновой, которую выбрал в финале. Однако, с Хлистун отношения стали развиваться стремительно. Как призналась модель, она забеременела через месяц отношений со знаменитым «Холостяком». По словам парочки, они уже женаты.

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