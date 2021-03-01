Известный продюсер Константин Меладзе показал свою красавицу-дочку, которой исполнилось 17 лет

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Меладзе опубликовал фото, на котором позировал с Лией. Девочка обняла седеющего отца сзади и прижалась к нему.

Стоит отметить, что выглядела она превосходно. Судя по всему, внешность ей досталась от красавицы-мамы, которая в молодости принимала участие в конкурсах красоты.

«С Днем Рождения, Лия! 17», - подписал фото Меладзе.

В комментариях юной красотке оставили массу приятных слов.

«Какая красивая», «Какая красивая дочка, с днём рождения», «очень красивая дочка», «Куколка», «Поздравляю, красивые люди, любимые и уважаемые», «Красавица. С днём рождения принцессу», «Какая же она у вас чудесная», «Оу, еще год и я ее заберу себе в жены!», - пишут пользователи сети.

Как известно, в первом браке у Меладзе родилось трое детей: дочки Алиса и Лия, а также сын Валерий, который страдает аутизмом. После развода с женой Меладзе переехал жить в Москву, но обеспечивать своих троих детей продолжил. Его бывшая супруга тоже времени не теряла и вышла замуж за киевского бизнесмена. Как писали СМИ, в брак Яна Сумм вступила раньше, чем Меладзе женился на Вере Брежневой.

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