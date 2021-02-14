Відомий продюсер Костянтин Меладзе показав романтичне фото з дружиною Вірою Брежнєвою

Як відомо, композитор не любить демонструвати свої почуття на камеру і досить рідко щось публікує в соцмережах, проте в день Всіх Закоханих зробив виняток, передає Politeka.net

Так, 14 лютого в Instagram-акаунті Костянтина Меладзе з'явилося чорно-біле фото, на якому продюсер позує зі своєю другою дружиною співачці Вірою Брежнєвою. Подружжя стоять в обнімку і не дивляться в кадр.

Головним акцентом знімка стало домальоване червоне сердечко у Меладзе, що означає люблю. Більше ніяких підписів і зізнань немає.

Фолловери вже відреагували на побачене.

"Що з нею?", "І це все?", "Віра Красуня", "і ми вас любимо", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що Віра Брежнєва є однією з найкрасивіших співачок на вітчизняній естраді. Вона не раз прикрашала обкладинки глянцевих видань, а її вбрання намагалися копіювати відомі модниці. Навіть після пологів співачка змогла зберегти струнку фігуру. Вона вже п'ять років щаслива в шлюбі з Костянтином Меладзе і якось зізналася, що мріє подарувати йому мінімум двох спадкоємців, але поки спільних дітей у пари немає.

Нагадавши, Брежнєва похвалилася улюбленою розвагою з Меладзе, здивувавши зовнішністю: "різниці у віці не помітно"

Як повідомляла Politeka, підросли дочки Віри Брежнєвої здивували зовнішністю: "Одна з них на вас схожа, інша..."

Також Politeka писала, як Кароль, Каменських, Брежнєва та інші стильні зірки одягалися до популярності: незручні фото