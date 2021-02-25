Популярна співачка Віра Брежнєва різко відповіла на коментар про своє особисте життя з Костянтином Меладзе

Як відомо, 39-річна українська співачка і екс-солістка ВІА Гри вже п'ять років одружена з 57-річним композитором Костянтином Меладзе. При цьому, за чутками, Їхні стосунки почалися ще до розлучення композитора з першою дружиною.

Особисте життя артистів часто привертає зайву увагу публіки. Ось і на цей раз, Брежнєва поділилася в Instagram відео зі свого виступу, а в коментарях один з користувачів пройшовся по її відносинам з чоловіком.

"Жила - була дівчина, золотисті коси. Жила-була зі старим і співала л**ам про любов", - написав один з коментаторів.

На це образливе зауваження співачка відповіла особисто.

"Юрочка, вам не дають?! Або в чому справа?",- написала вона.

Шанувальники встали на бік артистки.

"Браво«,» Віра, ви молодець удачі в житті і роботі", "Віра гідна відповідь цим л**ам. Щастя вам, люблю вас ще з Віагри", - йдеться в коментарях.

Раніше Брежнєва показала, як позує перед фотографом, поки її стиліст "чаклує" над волоссям, доводячи до досконалості зачіску зірки. При цьому співачка дарує найчарівнішу і навіть трохи загадкову посмішку і захоплює ідеальними рисами обличчя.

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