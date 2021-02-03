Композитор і продюсер Костянтин Меладзе привітав дружину Віру Брежнєву з днем Народження і нарвався на критику

3 лютого Віра Брежнєва святкує свій 39-й день народження. В першу чергу в Instagram співачку привітав її чоловік Костянтин Меладзе, але шанувальники не оцінили слова композитора і не знайшли в них і краплі теплого почуття, пише Politeka.net.

На сторінці Меладзе з'явилося зворушливе привітання Віри Брежнєвої зі святом, яке він супроводив красивим знімком дружини. На фото Віра Брежнєва чуттєво дивиться в сторону, акцентуючи увагу на ідеальній шкірі і бездоганному макіяжі. Провідним кольором став платиновий відтінок, яким були підкреслені повіки співачки, а також її наряд.

У своєму привітанні Костянтин Меладзе написав приємні слова про красу і витонченість співачки. Він побажав їй натхнення і щастя.

"Для нас Віра джерело натхнення і приклад для наслідування. Красива, витончена. Добра і ніжна в житті, відповідальна і прагне до ідеалу в роботі. Бажаємо Вірі здоров'я, натхнення і щастя. Продовжувати радувати шанувальників своєю творчістю і щоб ніякі перешкоди не змогли на це вплинути!",- йдеться у побажанні.

Але шанувальники Брежнєвої і Меладзе сприйняли привітання не дуже позитивно, зазначивши, що слова - занадто сухі і більше підходять для друга, ніж для коханої жінки.

"А де улюблена жінка, дружина", "Якось сухувато прям... і взагалі коли ви разом, немов некомфортно себе почуваєте поруч з Вірою", "Він повинен робити все це на публіку? Він скаже їй красиві і улюблені слова особисто", "Згодна, жодного разу не побачила слова моя улюблена жінка...", "Пише як хороший друг", - написали фоловери в коментарях.

Але на захист Костянтина також з'явилися і коментарі, що пояснюють манеру привітання. У них стверджувалося, що сторінку в соцмережі Костянтин не веде особисто і, швидше за все, привітає кохану жінку не в Instagram.

"Сторінку Костянтин не веде, почитайте в актуальному відповіді на питання. Привітає особисто, так що не хвилюйтеся ви так. Особисто і гаряче", - пишуть користувачі.

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