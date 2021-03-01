Известный музыкальный критик, экс-судья украинского шоу «Х-Фактор» Сергей Соседов вступился за певицу Земфиру, которую обвинили в плагиате
Как пишет Politeka.net, недавно Земфира выпустила первый за последние восемь лет альбом. В него вошло 12 новых песен, написанных в разных стилях. Вокруг премьеры разгорелся нешуточный ажиотаж, учитывая масштаб ее фигуры и любовь миллионной публики.
Не успел альбом выйти, как вокруг него разгорелся скандал, связанный с плагиатом. Американский исполнитель с российскими корнями обвинил Земфиру в плагиате. Якобы она повторила идею обложки и даже самого названия.
Музыкальный критик Сергей Соседов не остался в стороне. Он заявил, что само название альбома вторично и неоригинально, его множество раз использовали в культуре, поэтому вряд ли Земфира заимствовала его у кого-либо, пишет «Газете.Ru».
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«Меня, честно говоря, удивила неоригинальность названия «borderline», что переводится как «пограничная линия». Название альбома неудачно, хотя альбом хороший – здесь Земфира не доработала, я считаю», - заявил Соседов.
По его мнению, ничего оригинального в обложке альбома нет, поскольку десятки музыкантов выпускали обложки с текстом на черном фоне.
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