Известный музыкальный критик, экс-судья украинского шоу «Х-Фактор» Сергей Соседов вступился за певицу Земфиру, которую обвинили в плагиате

Как пишет Politeka.net, недавно Земфира выпустила первый за последние восемь лет альбом. В него вошло 12 новых песен, написанных в разных стилях. Вокруг премьеры разгорелся нешуточный ажиотаж, учитывая масштаб ее фигуры и любовь миллионной публики.

Не успел альбом выйти, как вокруг него разгорелся скандал, связанный с плагиатом. Американский исполнитель с российскими корнями обвинил Земфиру в плагиате. Якобы она повторила идею обложки и даже самого названия.

Музыкальный критик Сергей Соседов не остался в стороне. Он заявил, что само название альбома вторично и неоригинально, его множество раз использовали в культуре, поэтому вряд ли Земфира заимствовала его у кого-либо, пишет «Газете.Ru».

«Меня, честно говоря, удивила неоригинальность названия «borderline», что переводится как «пограничная линия». Название альбома неудачно, хотя альбом хороший – здесь Земфира не доработала, я считаю», - заявил Соседов.

По его мнению, ничего оригинального в обложке альбома нет, поскольку десятки музыкантов выпускали обложки с текстом на черном фоне.

Напомним, что скандальный Соседов из "Х-Фактор" восстал против популярного шоу с Лободой: "Стали этаким мясом...".

Ранее мы писали, что бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать...".

Также на Politeka сообщали, что скандальный судья "Х-Фактор" Соседов неизлечимо болен, что известно о его состоянии: "Ни одно лекарство не помогает".