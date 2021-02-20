Відомий музичний критик і суддя колишнього українського проекту "Х-Фактор" Сергій Сосєдов приголомшив звісткою про свою недугу

Стан 52-річної знаменитості погіршився. Сосєдов поскаржився на погане самопочуття виданню IReactor. У нього серйозні проблеми з диханням.

За словами Сосєдова, найгнітючішим моментом є те, що медики не можуть йому допомогти впоратися із хворобою. Так, Сергій страждає від сильної алергії, хвороба супроводжується нападами задухи, і жодні ліки йому не допомагають.

Минулого разу загострення припало на квітень і травень, в цьому році нездужання настало набагато раніше.

"Кашель, нежить, важко дихати, - описав свій стан критик і додав, - Погано себе почуваю. Не хочеться навіть говорити про стан для широкої публіки..."

Коли це сталося вперше, Сосєдов подумав, що застудився, з чим і звернувся за допомогою до медиків. Тільки потім він зрозумів, коли буквально задихався, що це сезонна нетерпимість, яку він охрестив «алергією на життя».

Суддя "Х-Фактора" вважає, що його організм погано переносить цвітіння берези і вільхи. Полегшити його стан на якийсь час може один укол, але він небезпечний і шкідливий для організму, тому Сосєдов поки не поспішає його робити.

До цього критик, який живе разом з мамою, скаржився на собачий холод, що панує в їхній квартирі в Москві - мовляв, тільки погіршує ситуацію зі здоров'ям.

"Я дзвонив в КК (керуючу компанію, - ред.), і мені сказали, що нічого зробити не можна. У нас протягує з вікон, і нам туди проклали поролон, як за радянських часів. Сам будинок 85-го року, і те, що нам обіцяють, — туманна перспектива. Це виверт, мені здається, нас обманюють, і гроші йдуть не туди", - заявляв Сосєдов.

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