Відомий музичний критик Сергій Сосєдов розніс шоу " Голос. Діти " зі Світланою Лободою
Сергій Сосєдов негативно висловився на адресу нового сезону шоу "Голос. Діти", в який знову повернулася в якості судді співачка Світлана Лобода. Як повідомляє портал BLITZ+, критик вважає, що у всьому винні рейтинги, а про таланти зараз ніхто не думає, пише Politeka.net.
Зокрема, музичний критик закликав телеглядачів наслідувати Його приклад і не дивитися ефіри цього проекту. Сергій Сосєдов мотивує це тим, що подібні шоу є руйнівними для дитячої психіки і йому шкода учасників, яких не оцінюють судді.
"Для дитячої психіки конкурси шкідливі. Сам їх не дивлюся — мені шкода дітей",- заявив Сосєдов, а також додав, що талановиті діти зараз - це справжнє "м'ясо" для шоу, яке використовують в корисливих цілях.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Дівчинка-копія Тіни Кароль підросла й стала ще красивішою, співачка в захваті: "Моя слабкість..."
Зірку "Холостяка" Ковтуненка жорстко принизили на "Званій вечері": "Мстила не по-дитячому…"
Данилко потрапив у незручну ситуацію з Каменських на шоу "Маска", відео конфузу: "Ти мене…"
"Назавжди залишиться в пам'яті": обірвалося життя українського лікаря і турботливої мами, деталі трагедії
"Діти стали розмінною монетою, таким собі м'ясом для шоу. Їх використовують заради рейтингів. Тут не йдеться про те, щоб знайти талант. Все для бізнесу, для грошей",- упевнений Сергій Сосєдов.
Нагадаємо, що наставниками в черговому сезоні шоу " Голос. Діти " у Росії стали співаки Єгор Крід, Баста і Світлана Лобода, яка нещодавно заявила про своє повернення в шоу, чим викликала багато хвилювання серед своїх шанувальників.
У своєму Instagram вона опублікувала знімок з повідомленням про те, що не встояла перед наполегливими проханнями батьків і дітей і тепер знову з'явиться в кріслі наставника після тривалої перерви. Лобода має намір віддати найталановитішим дітям країни всю свою енергію і запустити їх світ музики, немов маленькі ракети.
Нагадаємо, Лобода застала зненацька підрослу дочку зі своїми речами, кадри вже в мережі: "ти що там..."
Як повідомляла Politeka, скандальний суддя " Х-Фактор "Сосєдов викликався на Пугачову, у виразах не соромився:" неміч..."
Також Politeka писала, що Лобода посвітила бюстом перед відомим музикантом і не стримала емоцій: "Василю, ви мені так подобаєтеся…"