Відомий музичний критик Сергій Сосєдов розніс шоу " Голос. Діти " зі Світланою Лободою

Сергій Сосєдов негативно висловився на адресу нового сезону шоу "Голос. Діти", в який знову повернулася в якості судді співачка Світлана Лобода. Як повідомляє портал BLITZ+, критик вважає, що у всьому винні рейтинги, а про таланти зараз ніхто не думає, пише Politeka.net.

Зокрема, музичний критик закликав телеглядачів наслідувати Його приклад і не дивитися ефіри цього проекту. Сергій Сосєдов мотивує це тим, що подібні шоу є руйнівними для дитячої психіки і йому шкода учасників, яких не оцінюють судді.

"Для дитячої психіки конкурси шкідливі. Сам їх не дивлюся — мені шкода дітей",- заявив Сосєдов, а також додав, що талановиті діти зараз - це справжнє "м'ясо" для шоу, яке використовують в корисливих цілях.

"Діти стали розмінною монетою, таким собі м'ясом для шоу. Їх використовують заради рейтингів. Тут не йдеться про те, щоб знайти талант. Все для бізнесу, для грошей",- упевнений Сергій Сосєдов.

Нагадаємо, що наставниками в черговому сезоні шоу " Голос. Діти " у Росії стали співаки Єгор Крід, Баста і Світлана Лобода, яка нещодавно заявила про своє повернення в шоу, чим викликала багато хвилювання серед своїх шанувальників.

У своєму Instagram вона опублікувала знімок з повідомленням про те, що не встояла перед наполегливими проханнями батьків і дітей і тепер знову з'явиться в кріслі наставника після тривалої перерви. Лобода має намір віддати найталановитішим дітям країни всю свою енергію і запустити їх світ музики, немов маленькі ракети.

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