Сергій Сосєдов відомий музичний критик і шоумен відчитав Галкіна і Кіркорова

Відомий музичний критик висловив свою думку про талант Галкіна і Кіркорова. На YouTube-каналі Емпатія Манучи, Сосєдов розніс творчість і гонорари зіркових артистів, пише Politeka.net. На думку Сосєдова незважаючи на те, що Галкін дуже талановитий артист, такі шалені гонорари, як той отримує, не повинні бути у артиста естради.

Він заявив, що не розуміє, чому люди за свої таланти мають мільярди, а той, хто має талант менше повинен животіти.

Сосєдов вважає, що якщо людині даний талант, то він повинен його дарувати, роздаровувати, а не брати за це величезні суми гонорарів.

"Якщо тобі даний талант, ти повинен його роздаровувати, а не брати за це мільярди та будувати потім замки!",- обурюється критик.

Було інакше, вважає Сосєдов, якби Галкіну його пародії давалися з трудом:

"Якби з трудом йому давалися пародії дикі, і потім він потрапляв до Кащенка (психологічна клініка - ред.), і його там лікували. Ось це я скажу - так, людина працею заробляє!"

Також Сосєдов обурився величезною квартирою Кіркорова, яка служить артисту гардеробом. "Він би мені пару піджаків подарував!", - у властивій йому манері заявив Сосєдов. "Для чого йому стільки піджаків?",- ставить сам собі питання критик. Це непристойно мати такі величезні гардероби, вважає музичний журналіст.

"Йому не потрібні сотні й тисячі піджаків, не треба купувати квартири, щоб перетворювати їх на склади якогось одягу. Можна, наприклад брати піджак на прокат і віддавати потім його в магазин. Ось і все!"

Також Сосєдов вирішив розповісти, куди артистам слід дівати гроші: "дитячим будинкам, нужденним людям, будувати будинки, врешті-решт, будувати лікарні у віддалених населених пунктах. Ось куди повинні йти гроші. А ніяк ні на розкіш, ні на золоті унітази", - заявив Сергій Сосєдов.

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