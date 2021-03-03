Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в максимально горячем образе
На фото Эмили позировала в кофте, которую решила задрать, показывая животик. Образ Ратаковски дополнила черными трусиками на ниточках, которые прикрыли самые пикантные места. Звезда показалась в ванной, позируя на фоне окон, в которых можно увидеть экзотические деревья. Кадр получился очень соблазнительным и зажигающим, ведь Эмили выглядит безупречно. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости в социальной сети Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Это фото сделало мой день, хорошего вторника", "Классно выглядишь", "ты мой мир", "Ты моя любовь", "Вот какие персики", "у тебя красивые глаза", "Уххх позволь мне взять тебя поесть, я поцелую тебя, если ты купишь мне пару иорданских", "Я хочу твои персики", "Ты невероятно красивая, просто идеальный ангел".
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Мы писали, что знаменитая модель Эмили Ратаковски всегда выглядела роскошно даже в домашнем наряде и одном белье.
Как видно, даже в простой майке и черном белье девушка выглядит роскошно и привлекательно. Что неудивительно, ведь ей очень повезло с наследственностью – свою фигуру девушка унаследовала от такой же стройной матери. А вот экзотическая внешность девушки вынуждает ее использовать минимум макияжа, ведь большинство теней и помад ей просто не идут.
Напомним, обворожительная Ратаковски без белья показала свою главную роскошь в "золоте"
Также Politeka писала, что загорелая Ратаковски в кофте с декольте до пупка похвасталась персиками
А еще Politeka сообщала, что Ратаковски удивила размером бюста на последних сроках беременности