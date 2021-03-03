Внучка бывшего президента Украины, Виктора Ющенко, покинула страну после провала в шоу «Голос країни»

Об этом свидетельствуют новые фото, которые 20-летняя Доменика показала в своем блоге в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В Instagram Доменика похвасталась, что 2 марта была в аэропорту Борисполь, где угощалась шампанским Moet & Chandon.

«Готова к отправлению», - подписала она кадр с откупоренной бутылкой дорогого алкоголя.

Также девушка показала захватывающий вид, которым любовалась из самолета.

В среду, 3 марта, Ющенко уже прибыла на Мальдивы и наслаждается солнцем и океаном. Фотографиями ярких пейзажей она поделилась с фолловерами.

«Добро пожаловать на Мальдивы», - написала она.

Напомним, Доменика Ющенко на слепых прослушиваниях «Голосу країни» исполнила песню группы KAZKA "Плакала", но никто из судей не развернул к ней свое кресло.

Мать девушки Виталина прокомментировала ее участие в шоу. По ее словам, Доменике помешала злая шутка. Однако Виталина уверена, что ее дочь еще достигнет успехов, о которых узнает вся страна.

«Первый раз на большой сцене и перед такой уважаемой аудитории сыграл свою злую шутку. Наша большая семья гордится Доменичкой, впереди у нее еще много взлетов и падений - это жизнь! Уверена, что вся страна услышит о ней, главное упорный труд и вера в свои силы" - убеждена мать Доменики Ющенко.

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