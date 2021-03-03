Дантес удивил признанием, не может сдерживаться

Как сообщает Politeka.net, известный певец, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес в Instgaram поделился своей проблемой, спросив поклонников совета.

Дантес предстал в модной бежевой куртке глядя в сторону. В микроблоге он написал, что очень вспыльчивый и не умеет управлять своими эмоциями. В момент спора даже когда прав начинает повышать голос, что делает его сразу проигравшим в глазах оппонента.

"Скажите, а есть курсы управления гневом? Не знаю как вы, но я вспыльчивый. Больше всего меня расстраивает в спорах, даже когда прав, начинаю переходить на повышенные тона. Но самое страшное - когда оппонент в этот момент сохраняет спокойствие. Тогда в глазах окружающих я сразу проигрываю спор. Но я пока учусь сам контролировать, может у вас есть какие-то методы?", - написал звезда.

Поклонники, среди которых также и знаменитости такие как Маша Ефросинина, Даша Астафьева, тут же прокомментировали дав полезные советы.

Не осталась в стороне и супруга певца. Надя написала: "Опа-па!"

На что "гневный" Дантес ответил: "А ну, цыц!".

Поклонники в комментариях удивились, как быстро прореагировала Надя на пост Владимира:

"Ого вы быстро друг другу отвечаете😂", "Так они рядом сидят друг напротив друга, и Надя такая "Вов, я тебе коммент написала, ответь" А Вова такой "Любимая, сейчас отвечу" 😂😂", "Семейная любовь".

Напомним, что муж Дорофеевой Дантес ошарашил появлением в лифчике: «Здорово, пацаны!».

Как сообщала Politeka, беда случилась с Дорофеевой посреди дороги, Дантес показал кадры аварии: "Она попала...".

Также Politeka писала, что кокетливая Дорофеева в маечке томно нагнулась, взбудоражив даже бесстыдницу Астафьеву: "Ах ты ж!".