Дантес удивил признанием, не может сдерживаться
Как сообщает Politeka.net, известный певец, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес в Instgaram поделился своей проблемой, спросив поклонников совета.
Дантес предстал в модной бежевой куртке глядя в сторону. В микроблоге он написал, что очень вспыльчивый и не умеет управлять своими эмоциями. В момент спора даже когда прав начинает повышать голос, что делает его сразу проигравшим в глазах оппонента.
"Скажите, а есть курсы управления гневом? Не знаю как вы, но я вспыльчивый. Больше всего меня расстраивает в спорах, даже когда прав, начинаю переходить на повышенные тона. Но самое страшное - когда оппонент в этот момент сохраняет спокойствие. Тогда в глазах окружающих я сразу проигрываю спор. Но я пока учусь сам контролировать, может у вас есть какие-то методы?", - написал звезда.
Поклонники, среди которых также и знаменитости такие как Маша Ефросинина, Даша Астафьева, тут же прокомментировали дав полезные советы.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!»
Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Больная Лилия Ребрик обратилась к украинцам, заговорив о самочувствии: "Ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма!"
Не осталась в стороне и супруга певца. Надя написала: "Опа-па!"
На что "гневный" Дантес ответил: "А ну, цыц!".
Поклонники в комментариях удивились, как быстро прореагировала Надя на пост Владимира:
"Ого вы быстро друг другу отвечаете😂", "Так они рядом сидят друг напротив друга, и Надя такая "Вов, я тебе коммент написала, ответь" А Вова такой "Любимая, сейчас отвечу" 😂😂", "Семейная любовь".
Напомним, что муж Дорофеевой Дантес ошарашил появлением в лифчике: «Здорово, пацаны!».
Как сообщала Politeka, беда случилась с Дорофеевой посреди дороги, Дантес показал кадры аварии: "Она попала...".
Также Politeka писала, что кокетливая Дорофеева в маечке томно нагнулась, взбудоражив даже бесстыдницу Астафьеву: "Ах ты ж!".