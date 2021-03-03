Ушел из жизни популярный голливудский актер Джеффри Скотт

Трагическую новость сообщает "Hollywood reporter".

Свой путь в Голливуде Джеффри Скотт начала в 70-х годах со съемок в сериалах, но прославился благодаря роли теннисиста Марка Дженнингса в сериале "Династия".

Его жена Кэтрин уточнила, что причиной смерти стала болезнь Паркинсона. Ему было 79 лет.

Скотт сыграл почти в 100-рекламных роликах, а зрителю запомнился по фильмах "На следующее утро" и "Халк".

Последние 20 лет актер жил в Колорадо. У него осталась жена и сыновья-близнецы Кристофер и Мэтью.

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