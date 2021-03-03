Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава), которая является женой Михаила Хомы (DZIDZIO), впечатлила роскошным видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала яркое весеннее фото, на котором предстала в розовом платье из латекса. Девушка распустила свои невероятно красивые пышные волосы и удобно устроилась среди цветов. Выглядела она просто превосходно.

Стоит отметить, что соблазнительная ткань обтянула выдающиеся формы певицы. Ее аппетитные «персики» были идеально подчеркнуты платьем. Не остались без внимания и округлые бедра звезды. В комментариях Ярославе оставили массу приятных слов.

«Очень хорошо в латексе», «Шикарно выглядишь)», «Очень хорошая», «Очень красивая, талантливая украиночка наша гордость», «Супер. Весна пришла. Настроение поднимается. А вокруг волшебные цветы расцвели», «Шикарная фотка, а на ней красотка», «У тебя нет ни одной не интересной фотографии. На каждой ты особенная, и потрясающе красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что SLAVIA только недавно начала сольную карьеру. Ее муж, известный исполнитель DZIDZIO не оценил образ, который создала его жена. Однако женщине, похоже, все равно. Она продолжает публиковать соблазнительные фото и выпускать клипы. Похоже, DZIDZIO пора начинать переживать.

Напомним, что мокрая жена DZIDZIO с роскошным декольте заставила вспомнить нашумевший фильм: "50 оттенков…".

Как сообщала Politeka, озорная жена DZIDZIO в бикини с сеточкой показала свои прелести со всех сторон: "Русалочка".

Также Politeka писала, что непокорная жена DZIDZIO в ботфортах и неприличном мини дала жару в прямом эфире: «Трудно сдерживать…».