Мокра дружина DZIDZIO, SLAVIA, прогнулася, закривши очі, і заговорила про стріли Купідона

Дружина відомого шоумена DZIDZIO, співачка SLAVIA знялася у відвертій фотосесії, приуроченій випуску нового треку»50 відтінків". Про це співачка розповіла у своєму Instagram-каналі, пише Politeka.net.

На фото, виконаного з чорно-білим фільтром SLAVIA з краплями води на тілі прогнулася, закинувши голову назад. Дівчина відкрила рот і закрили очі. Легкий макіяж підкреслив природну красу співачки, від якої прийшли в захват фанати.

Сам трек SLAVIA виконала в запальному латинському стилі, як пише сама співачка, пісня покликана розпалювати вогонь пристрасті в серцях. "Ця пісня допомагає зрозуміти, а потім і втілити, всі найпотаємніші бажання. Не варто приховувати в собі те, що так сильно намагається вирватися назовні", - написала співачка.

SLAVIA вважає, що настає найромантичніший період для закоханих, і "кожен поцілований Купідоном людина" повинен відкритися максимально своїй половинці, навіть якщо для цього будуть потрібні "іграшки" для дорослих.

"Пісня просто супер. Ви молодчинка. 🔥 🔥 🔥 ❤ ️ ", "Гарна пісня😍", "класна", "Вітаю!",- написали фанати, які не очікували такої відвертості від співачки.

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