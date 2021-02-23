Дружина українського виконавця і продюсера DZIDZIO, співачка Ярослава Хома (SLAVIA), в напівпрозорому вбранні показала, як вміє запалювати

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала відео, зняте під час її участі в прямому ефірі на одному з київських телеканалів. Ефір проходив у день народження співачки-початківця. Телеведучі привітали її, після чого вона презентувала свою нову пісню.

SLAVIA була одягнена в розкішну сукню, яка складалася з двох видів тканини. Внизу красувалося ефектне міні, поверх якого була надіта прозора блискуча сітка. Під час презентації пісні артистка знатно запалювала. Вона дуже спокусливо рухалася і виляла стегнами.

"Друзі, всім спасибі за привітання. У студії прямий ефір, але важко стримувати емоції, коли вітають з Днем народження. Дякую @kyiv.live_tv", - підписала відео співачка.

Як відомо, SLAVIA тільки в кінці 2020 року заявила про себе як про сольну співачку. До цього у неї було кілька спроб почати сольну кар'єру, але вони не увінчалися успіхом. Цього разу жінка налаштована рішуче. Вона вже встигла випустити три кліпи, які розбурхали громадськість. Правда, зірковий чоловік підтримувати Ярославу не поспішає.

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