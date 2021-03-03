Пара известных украинских ведущих – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая – показали роскошные наряды для торжественного балла
Супруги посетили благотворительный балл по случаю дня рождения своей подруги, известного ювелира Валерии Гуземы. Фотографиями с мероприятия Осадчая поделилась на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
На снимках Осадчая и Горбунов позируют с самой именинницей, а также по отдельности. По случаю торжества они примерили изысканные наряды. Так, Горбунов появился на баллу в классическом черном костюме и белой рубашке.
В свою очередь, Осадчая выбрала оригинальное платье с открытыми плечами и грудью. Черный наряд привлекает к себе внимание благодаря широким шелковым рукавам и ассиметричной юбке. Не обошлось и без фирменного аксессуара ведущей – шляпки. На этот раз Катя выбрала небольшой головной убор с декором в виде черных «веточек» с листьями.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Категоричный Данилко отшил приставучую Каменских на шоу "Маска", кадры отказа: "Не мой..."
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Ефросинина поделилась болью, как попрощалась с 17-летней дочкой: «До сих пор перед глазами…»
Больная Лилия Ребрик обратилась к украинцам, заговорив о самочувствии: "Ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма!"
«Валерия, еще раз с днем рождения! Будь счастливой! А репортаж с благотворительного балла скоро в Світському житті», - написала Осадчая.
Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«Как всегда роскошно выглядите», «Шикарний образ», «Катюша, вечерний наряд ШИКАРНЫЙ. Вам очень к лицу», «Невероятная красота», «Нет слов», «Катя как королева», - пишут люди.
Напомним, Осадчая сняла Горбунова с подросшим сыном с неожиданного ракурса, оценили не все: "Зачем такое показывать?".
Как сообщала Politeka, Осадчая переборщила с декольте, показав своих «близняшек» в выгодном свете: «Снимаем…».
Также Politeka писала, что Осадчая с декольте прижалась к Горбунову у всех на виду, поразив даже Ефросинину: «Катя, как же это…».