Российский музыкант Владимир Пресняков поделился, что с его сыном случилось плохое – у ребенка подскочила температура после прививки

Как сообщает Politeka.net, для бывшего мужа Кристины Орбакайте Владимира Преснякова пандемийный год выдался на удивление счастливым – у него родился второй сын Иван в браке с певицей Натальей Подольской. О воспитании сыновей и трудностях в семейной жизни музыкант рассказал в эфире программы "Вечерний Ургант".

Стоит отметить, что Ваня стал третьим сыном у Преснякова и вторым, рожденным с Подольской. У артиста есть взрослый 29-летний сын Никита Пресняков, которого ему родила дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. А в 2015 году новая жена подарила артисту сына Артемия, и уже в 2020 году семейство пополнилось еще одним наследником Ванечкой. Забавно, но в интервью Владимир признался, что у него проблема с запоминанием важных дат и он не смог назвать дату рождения сына.

Однако, вместо этого Пресняков уверяет, что он очень заботливый отец и помогает жене с новорожденным ребенком. Более того, свою супругу Наталью Подольскую музыкант называет героиней. "Моя жена – настоящая героиня!", - заявил он в программе.

Также Владимир поделился, что на днях у них возникла проблема со здоровьем младшего сыночка – маленькому ребенку сделали прививку и у него подскочила температура. "Позавчера ему сделали прививку, и вчера у него поднялась температура – 37,8", - рассказал Пресняков. Также он добавил, что ребенок из-за этого много плакал, не мог спать и страдал. Однако, все наладилось и теперь малыш чувствует себя лучше.

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