Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила эффектное соблазнение в модном купальнике

Скоро Дженнифер Лопес исполнится 52 года, однако глядя на ее фото, трудно поверить в этот факт. Ведь сама артистка выглядит более чем превосходно и ухоженно, а ее образы довольно смелые и показывающие тело во всей красе – Лопес редко скрывает фигуру под одеждой. Как и раньше, на одном из фото артистка показала яркий пляжный лук.

На снимке Дженнифер позировала в простом купальнике с вырезом на спине и аккуратным золотым ремнем на талии. Причем выгнулась Лопес так, чтобы сделать акцент на бедрах и подтянутых ягодицах.

"Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час", - рассказывала раньше Лопес.

И ее усердия окупились, ведь выглядит она замечательно. Дженнифер не голодает, чтобы оставаться стройной Вместо этого она придерживается плана питания, разработанного для нее диетологом Хейли Помром.

Также в Инстаграм появилось видео, на котором красотка Лопес зажигала как юная девица. Актриса была одета в коротенькое черное платье с глубоким вырезом на спине. Ее волосы были собраны в красивую прическу. Образ дополняли босоножки на высоких каблуках.

«Искатель внимания», «Ты мой кумир, я так тобой восхищаюсь», «Милые движения», «Соблазнительная Мамасита. Время шоу», «Зачетная игра на этих каблуках!», «Драгоценная Джей Ло ты самая красивая», «Когда бабушка попадает на текилу», «Богиня», «Она сломает бедро», «Дамы. Мы больше не носим удручающие сапоги на каблуках», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".