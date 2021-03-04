Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала романтичное фото с мужем

Артистка поделилась снимком со своими фолловерами в Инстграм, передает Politeka.net.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк запечатлены в ресторане с бокалами красного вина. Супруги прижались друг к другу и улыбаясь смотрели в камеру. Пара выглядела по настоящему счастливой.

Ольга Сумская позировала в бежевом пиджаке с черными пуговицами и ремнем, а ее супруг в простом фиолетовом свишоте.

Вероятно фото было сделано во время празднования 19-летия их дочери Анны Борисюк. День рождения у не был 2 марта, но семья решила отпраздновать в ресторане на день позже.

Отметим, девушка пошла по стопам звездных родителей и решила продолжила актерскую династию. Она является студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Отметим, Анна очень похожа внешне на своего отца - Виталия Борисюка.

Как известно, Виталий Борисюк - второй муж Ольги Сумской, в браке они уже более 24 лет.

Первым мужем Ольги Сумской был актер Евгений Паперный. В 1990 их брак распался. От брака с Паперным у Ольги Сумской есть дочь Антонина.

Напомним, что 54-летняя Сумская выпендрилась "новой" внешностью, показав себя вблизи: "Могут позавидовать многие...".

Как сообщала Politeka, Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!».

Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская осмелилась показать лицо вблизи, отказавшись от фильтров: "Только глаза грустные".