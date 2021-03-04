В марте звезды обещают украинцам триумф любви

Об этом пишет "ТСН".

Первый месяц весны принесет период душевных переживаний, в целом он гарантирует нежные и глубокие чувства. Повинна в этом будет планета Венера, которая пройдет с 1 по 21 марта по знаку Рыб.

В марте украинцы радуются солнцу, ждут теплые дни, а некоторые отмечают 8 марта, Международный женский день. Астрологи советуют именно 8 марта уделить созданию романтичной атмосферы. Для Рыб, Козерога, Тельца, Рака, Девы и Скорпиона этот день станет особенно благоприятным в плане везения и продлится до 21 марта.

С 13 марта ожидается новолуние, это подходящий период для объяснения в любви, утверждают звезды.

Овнам следует направить все силы на карьеру, это поможет избегнуть конфликтов. Во второй половине, когда Венера очутится 21 марта в вашем знаке, наступит гармония. Мягче стройте отношения с любимым человеком, даже если он играет не по правилам.

Тельцам будут присущи возвышенные чувства, а романтика поспособствует творчеству. 8 марта станет прекрасным днем для вас.

Близнецам необходимо немного сдержать свою чувственную натуру. Партнер может не понять ваших чувств, эмоций. Период ознаменуют тайны, ставшие явными.

Раки могут полностью довериться движению жизни, в этот период не стоит торопиться. Все личные отношения можно будет перестроить под себя. В конце марта появятся недоразумения, связанные с партнером.

Львы смогут достичь новых высот в отношениях, если проанализируют старые. Заняться этим можно 8 марта. Ваша великолепная интуиция подскажет ответы. Вы сможете добиться внимание нравящегося вам человека.

Девы получат взаимопонимание с партнером. Возможны даже тайные любовные связи. Не сидите в одиночестве, общайтесь с людьми.

Весам следует принять то, что март принесет новые события и романтику. После 20 марта ситуация станет для вас напряженной. Может наступить разрыв с любимым человеком.

Скорпионам март подарит время для анализа и погружение в собственные мысли. Март станет гармоничным периодом для романтики в отношениях

Стрельцам можно организовать свое дело, которое принесет прибыль. В долю возьмите любимого человека. С 8 по 15 марта можно обсуждать любые вопросы.

Козерогам месяц принесет энергию, которая станет основой для дальнейших успехов. 8 марта станет важным днем.

Водолеи смогут жениться или выйти замуж. Период для этого благоприятный с 8 по 15 марта. Потакание слабостям не доведет до добра.

Рыбы станут успешно развивать любовные отношения. Эксперименты принесут счастье и удачу в любви.

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