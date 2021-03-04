Знаменитый российский комик и шоумен Максим Галкин впечатлил свежей фотосессией

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото, на которых он показал абсолютно разные эмоции. Галкин был одет в клетчатую рубашку. Он сидел на стуле с растрепанными волосами. На первом фото Галкин хмурился и выглядел очень серьезным. На его голове был откровенный бардак, который, впрочем, артиста не смущал.

На других фото комик обаятельно улыбался. Он выглядел моложе своих лет. Отросшие волосы удачно гармонировали с молодежным образом артиста.

«Какая фотка лучше из четырёх?», - подписал фото Галкин.

В комментариях Галкину оставили массу приятных слов. Он нарвался на комплименты от многих звездных коллег. Особенно фото понравились певице Наташе Королевой, которая написала под постом: «Мне нравятся все!». Другие поклонники не скупились на добрые слова.

«Не кокетничай, все хороши!», «Огооо! Я выбираю Первую...Спасибо, Максим!», «Все шикарны», «Во всех ты, душечка, фотках хороша», «2-я фотка мне симпатичнее всех. Есть в ней и самоирония, и самосохранение своего я и своего мира», «Красавец! Со всех сторон и на всех фото», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Галкин показал, что его семилетний сын в каске вытворяет под песни Пугачевой: "Все по-взрослому".

Как сообщала Politeka, в Сети показали роскошный замок Галкина с высоты, который он возвел для Пугачевой: "На миллиард".

Также Politeka писала, что Галкин засветил моложавую Пугачеву в кокетливой шляпке перед выходом в свет: "С бабулей!".