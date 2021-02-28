Маленький син Алли Пугачової і Максима Галкіна здивував несподіваним захопленням

Як передає Politeka.net, 44-річний гуморист опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав семирічного Гаррі за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, хлопчик врубив пісні Пугачової, натягнув каску й рукавички і став "монтувати" трубопровід, періодично ремонтуючи деталі, що відпали.

До нього з камерою підкрався здивований батько, який поцікавився: "Гаррі Максимич, що за роботи ви проводите?"

"Трубу чиню", - відповів малюк, обв'язуючи конструкцію мотузочкою.

"А музичний фон у тебе який працює! Клаас, молодець!", - похвалив сина Галкін.

"Діти люблять ставити в ігровій кімнаті альбоми мами та під них займатися своїми справами. Сьогодні з ранку ведуться роботи в музичному супроводі Алли в улюбленій касці Гаріка, подарованій йому колись Галиною Борисівною Волчек. Ці каски Сучасник зробив до довгоочікуваного закінчення ремонту театру. #гарригалкін #юнийбудівник", - так чоловік Пугачової підписав ці кумедні кадри.

Один з користувачів засумнівався в "правильності" музичних смаків зіркових двійнят, на що гуморист відповів: "Якщо ви про музику, то у них найширші смаки: від Гріга і Алли до найсучаснішої рок-музики, поп. У Гаріка та Лізи повний асортимент, кожен день їм качаю"

Решта приєдналися до обговорення:

"Вище всіх похвал👍діти - відображення батьків😘"

"🙏серйозний, діловий )))) 😂 👍"

"Музика мами надихає "по-особливому"! Як видно, що дитині це подобається!"

"Чоловік повинен все вміти робити вдома! 👏"

"Правильно країні потрібні робочі руки, артистів і так вистачає. 😄👍"

"У рукавичках і касці - все по-дорослому😂"

"Будь-яка справа під пісні Алли робиться набагато легше!❤️"

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