Маленький син Алли Пугачової і Максима Галкіна здивував несподіваним захопленням
Як передає Politeka.net, 44-річний гуморист опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав семирічного Гаррі за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, хлопчик врубив пісні Пугачової, натягнув каску й рукавички і став "монтувати" трубопровід, періодично ремонтуючи деталі, що відпали.
До нього з камерою підкрався здивований батько, який поцікавився: "Гаррі Максимич, що за роботи ви проводите?"
"Трубу чиню", - відповів малюк, обв'язуючи конструкцію мотузочкою.
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"А музичний фон у тебе який працює! Клаас, молодець!", - похвалив сина Галкін.
"Діти люблять ставити в ігровій кімнаті альбоми мами та під них займатися своїми справами. Сьогодні з ранку ведуться роботи в музичному супроводі Алли в улюбленій касці Гаріка, подарованій йому колись Галиною Борисівною Волчек. Ці каски Сучасник зробив до довгоочікуваного закінчення ремонту театру. #гарригалкін #юнийбудівник", - так чоловік Пугачової підписав ці кумедні кадри.
Один з користувачів засумнівався в "правильності" музичних смаків зіркових двійнят, на що гуморист відповів: "Якщо ви про музику, то у них найширші смаки: від Гріга і Алли до найсучаснішої рок-музики, поп. У Гаріка та Лізи повний асортимент, кожен день їм качаю"
Решта приєдналися до обговорення:
"Вище всіх похвал👍діти - відображення батьків😘"
"🙏серйозний, діловий )))) 😂 👍"
"Музика мами надихає "по-особливому"! Як видно, що дитині це подобається!"
"Чоловік повинен все вміти робити вдома! 👏"
"Правильно країні потрібні робочі руки, артистів і так вистачає. 😄👍"
"У рукавичках і касці - все по-дорослому😂"
"Будь-яка справа під пісні Алли робиться набагато легше!❤️"
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