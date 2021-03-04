Ось уже десять років співачка Алла Пугачова і її чоловік, гуморист Максим Галкін живуть у величезному палаці в селищі під назвою Грязь

На будівництво будинку пішло 7 довгих років, а його вартість потягнула майже на мільярд російських рублів або десять мільйонів доларів.

Як передає Politeka.net, у Instagram опублікували ряд знімків, показавши всю грандіозність будови з висоти пташиного польоту.

Замок Пугачової і Галкіна, площею в 2,3 тис. квадратних метрів, вважається найвидатнішим житловим будинком в Підмосков'ї.

Останнім часом в селище стали часто навідуватися туристи, щоб хоча б здалеку помилуватися на будинок.

Примітно, що замок був відбудований за задумом Галкіна. Це була його дитяча мрія. Шоумен зізнався, що багато читав історій про доблесних лицарів Середньовіччя і навіть бачив уві сні, яким цей замок повинен бути. Саме за його критеріями і збудували архітектори розкішні хороми.

Відомо, що в будинку 6 поверхів, підземний гараж, басейн і сімейний театр зі сценою. Також подейкують, що тут є потаємні кімнати та ходи.

"Цікаво, що навколо цього особняка ходить безліч різних легенд. Кажуть, що він був побудований незаконно. Нібито шпилі на даху створюють тінь на ділянках сусідів. Як підсумок - величезні втрати врожаю", - також йдеться в пості.



Один з користувачів влучно прокоментував побачене: "Назва біля місця непроста... і місце для будівництва вибрано неспроста. Багато енергії там і грошей🔥".

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