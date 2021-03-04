Первая ракетка Украины Элина Свитолина впечатлила смелым перевоплощением в украинского певца

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице шоу «Липсинк батл» в Инстаграм появилась серия фотографий с первого эфира. На фото украинская теннисистка Свитолина преобразилась в Дмитрия Монатика. Она надела красный костюм и фирменную шапочку певца. Также девушке приклеили бороду и усы.

«Элина Свитолина в образе MONATIK на сенсационном шоу # липсинкбатл. Стало известно, что участницей первого эпизода станет теннисистка Элина Свитолина, которая прилетела из Монте-Карло специально для съемок шоу «Липсинк батл». Она превратится в известного певца и продюсера @monatik_official, а соревноваться будет в паре вместе с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой», - подписали фото авторы аккаунта.

Судя по комментарию, Свитолина будет участвовать в батле против гимнастки Анны Ризатдиновой. Как известно, фишка шоу в том, что на сцене будут сражаться две звезды, которые чем-то связаны в жизни.

В комментариях под постом поклонники оставили несколько отзывов о внешности Свитолины.

«Какая молодец», «Смелый эксперимент», «Элина даже лучше, чем он, гармоничнее», «Элина богиня просто», «Похожа! Классно», - пишут пользователи сети.

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