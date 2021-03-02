Популярний український співак Дмитро Монатік показав, як розважається під музику зі своєю подругою

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. У публікації Монатік привітав з днем народження дизайнера ювелірних прикрас і власницю власного бренду Валерію Гузему.

На відео Монатік і Гузема відображені під час спільної фотосесії. Ювелір позує в світлому брючному костюмі з подовженим піджаком і коротким топіком під ним. Співак же з'являється в декількох костюмах: чорному і кремовому.

На кадрах вони обидва веселяться і танцюють під пісню самого Монатіка. Пара явно відчуває себе дуже комфортно в компанії один одного.

"З днем народження, прекрасна Валерія! Продовжуй робити світ красивішим і добрішим!!", - написав Монатік у підписі до відео.

У свою чергу, Гузема в коментарях подякувала йому за привітання.

"Дімочка, дякую від душі!!!! Так люблю і ціную!!! Ти - приклад для мене у всьому", - написала вона.

Шанувальники співака також приєдналися до привітань.

"Боже грудочка позитиву", "Вітаю з днем народження всього найкращого", "з днем народження! Я спочатку подумала, що це Джулія Робертс з Вами", "диво-пара", "чистий кайф", - пишуть люди.

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