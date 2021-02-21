Він знає, що каже

Популярний співак Дмитро Монатік відправився в подорож. Одягнений в стильну куртку від Гуччі, знаменитий виконавець задумливо дивиться в ілюмінатор

Про це можна почитати на Станиці Монатіка в Іnstagram.

Один з яскравих представників української естради 34-х річний Монатік володіє різними талантами. Він є виконавцем, танцюристом, автором музики та текстів, бере участь в різних проєктах на телебачення.

У якості наставника і тренера 11 сезону проєкту «Голос країни», Монатік відібрав перспективну команду, учасники якої захотіли показати свої можливості телевізійним глядачам.

Тепер всі фанати програми з нетерпінням очікують розвитку інтриги. Однак сам артист не поспішає розкривати всі карти. Замість цього зірка поділилася фотографією зробленою в літаку.

Мабуть, він захотів відпочити на Мальдівах з дружиною. Це можна зрозуміти з коротких роликів в сторіс, розміщених на тій же сторінці.

На Монатіке стильна куртка від Гуччі, а також незвичайна захисна маска від Гаріка Карагодського.

На голові у композитора червона в'язана шапочка. Знаменитість з виразом задумі дивиться вдалину.

Під постом він згадав свої рядки з пісні, випущеної у 2016 році. Вона називалася "Сейчас", мала певний успіх у шанувальників.

Йдеться про хмари, на які не слід кричати. Головний герой переконує себе не мучитися і відпустити ситуацію. Напис на масці також підтверджує, що все буде добре

Нагадавши, Монатік пробує інші професії.

Як повідомляла Politeka, Монатік показав, як змінився.

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