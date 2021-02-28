Дружина популярного співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, продемонструвала свій стильний образ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку дружини українського артиста у соцмережі.

Так, Ірина запостила у своєму акаунті фото, зроблено у дзеркалі. На новій світлині дружина Монатіка позує у білій сорочці та чорних об'ємних штанях. У неї дуже пишна зачіска та гарний макіяж, а розстібнута сорочка чудово підкреслює бюст.

"Продуктивна неділя", - написала вона під фото.

У коментарях фоловери засипали жінку компліментами.

"Гарна дуже! Як завжди!", "Сильно гарна", "Витончена", "Вай, яка!", "Неймовірна жінка", "Супер, вам дуже личить цей стиль", "Як завжди, прекрасна", - пишуть у коментарях.

Як відомо, і Дмитро, і Ірина народилися і виросли в Луцьку, а їхнє знайомство було випадковим і сталося завдяки спільній подрузі Карині за кілька місяців після переїзду Монатіка до Києва. Тоді він не був ще настільки популярним і забезпеченим, і весь кар'єрний шлях виконавця Ірина йшла з ним рука об руку. Монатік стверджує, що з цією жінкою у нього є максимальне взаєморозуміння, вона надихає його, вони можуть говорити годинами без зупинки, навіть через багато років спільного життя. Ірина працює в команді Монатика. Вона не любить публічності, через що про неї відомо небагато. Пара має двох синів, першого з яких хрестила та сама Карина, яка їх познайомила.

Нагадаємо, Монатік пробує інші професії.

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