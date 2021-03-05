Исполнитель Олег Винник потерял в поезде дорогое сердцу украшение

Об этом пишет "ТСН".

Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник не жалуется, когда ему приходится уезжать на гастроли. Ведь встреча с благодарными зрителями дает большой заряд энергии. В это время артиста может посетить вдохновение, которое послужит толчком для очередного шедевра.

Из-за плотного гастрольного графика иногда случаются в дороге забавные и не очень случаи. Эти приключения потом с удовольствием рассказывает певец.

Например, Олег Винник вспоминает, что при поездке в Ужгород, он потерял дорогое сердцу авторское украшение. Это было кольцо, сделанное и подаренное лично артисту.

Каково же было удивление знаменитости, когда через три дня после ему позвонили и отдали найденное кольцо. Таких случаев тренер нового сезона "Голос Країни" может вспомнить немало.

Также певец может рассказать, как среди ночи одна проводница увидела его в обычном плацкартном вагоне. Женщина тогда не решилась поверить собственным глазам и потеряла дар речи.

Дело было по дороге из Кривого Рога, не рассчитав время, Виннику и его команде пришлось садиться на поезд, буквально на полном ходу. Артисты забежали в первый попавший вагон, после чего им следовало добраться до своих мест.

Они пересекли 12 вагонов, прежде чем нашли свой. Их видели все плацкартные пассажиры. Своеобразный забег закончился хорошо.

Винник успел на запланированное выступление. Наверное, проводники и люди, ехавшие в одном поезде с артистами, надолго запомнили необычную поездку.

Напомним, "Холостячка" Мишина заткнула за пояс Винника.

Как сообщала Politeka, Винник впечатлён новым героем "Маски", порхает, как бабочка.

Также Politeka писала, Винник признался, что в восторге от проекта "Маска".