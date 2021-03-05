71-летняя Алла Пугачева вновь заставила о себе говорить, появившись в новой пластике, гневніе подписчики не находят себе места

Как передает Politeka.net известная певица "на пенсии" 71-летняя Алла Пугавчева обожает эпатировать публику. В этот раз на страничке мужа Пугачевой, Максима Галкина, появилось видео, в котором Примадонна показала свое новое помолодевшее лицо, со следами пластики и накачанными губами.

Женщина на видео в красной шляпке в виде огромного мака и с вуалью красного цвета с мушками, которая не дает увидеть всю картину преображения Примадонны. Однако в глаза фолловеров кинулись подтянутый овал лица женщины и огромные губы.

Алла Пугачева выглядит просто сногсшибательно, однако большей части фанатов Пугачевой, такой вид показался слишком кукольным для немолодой певицы.

На видео также попал в кадр Слава Зайцев, который также выглядел ничуть не лучше Примадонны, фанаты и ему подарили "комплимент", отправив работать манекеном в музей Мадам Тюссо. Стоит сказать, что мероприятие, на котором были "замечены" знаменитости было по случаю дня рождения модельера.

Для Пугачевой фолловеры также не пожалели комментариев, изменения, мягко говоря, ошарашили фанатов:

"А что с губехами? Как вареники", "Восковые фигуры", "Зайцев это манекен? 🤦🏻‍♀️🤣", "Уже скоро и сеточка не поможет", "Мумия", "Ужас!!! Кто это? Губы надула.", "Деменция на лицо.", "Чужое лицо. Конечно, под вуалью лицо видно нечетко. Но губы слишком накачены.", "Жесть. На кого она похожа. Что она делает с собой?", "Ужас какой-то, как же она хочет понравиться, даже жаль её 😢", "Галкин рисуется на фоне старой натянутой до предела куклы", "Она, что себе губы увеличила что - ли??? Слов нет".

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