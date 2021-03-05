Александр Эллерт сделал сюрприз к 8 марта дочке от первого брака. Ребенок оказался в восторге и не скрывает радости

Об этом написал Александр Эллерт на своей странице в Іnstagram

Победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт два раза был в браке. Со своими женами он поддерживает дружеский отношения, как и дочкой от первого брака - Элей.

Сейчас востребованный сценарист "Квартала 95" строит свои отношения с Ксенией Мишиной, возможно, что ему не удается много времени проводить со своим ребенком.

Однако девочка-подросток рада, когда отец уделяет ей внимание. К 8 марта Александр Эллерт сделала ей занимательный подарок, а также написал теплые слова на своей странице.

Также он разместил фотографию, сделанную в компании Эли. В кадре отец и дочь сидят рядом на светлом диване. Девочка в предвкушение подарка, торопливо развязывает красную ленту. Следующий снимок демонстрирует подростка, в руках держащего конструктор LEGO.

Под постом Александр Эллерт написал, что жизнь человека состоит из разных мелких событий. Самое главное правильно собрать эти детали. В итоге получится правильная и устойчивая конструкция, обозначающая эволюцию и рост.

При этом можно ошибаться, переставлять детали. Только таким путем человек двигается навстречу пространству. Александр призывает не бояться ошибок, обращаться к его помощи. Только задавая вопросы можно двигаться дальше.

После чего Эллерт решил пошутить по поводу своих школьных знаний.

Такие милые слова понравились подписчикам. Они поставили несколько тысяч отметок «Нравится» за короткое время.

Напомним, Эллерт недавно позабавил всех смешным предложением.

Как сообщала Politeka, Мишина рассказала о своих бедах.

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