Известная украинская певица Камалия Захур показала себя с новой стрижкой, трогательно обратившись к своей подруге

Артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась в своем Инстаграм новым постом по случаю дня рождения подруги – режиссера Елены Винярской. Об этом пишет Politeka.net.

«Лена, дорогая, с Днём рождения! Ты - очень креативный, смелый и даже шокирующий режиссёр, с тобой всегда душевно и весело) Будь счастлива!», - написала Камалия, обращаясь к своей подруге.

Она также поделилась их общим снимком. При этом, на нем певица появилась в необычном образе. Судя по фото, певица коротко подстригла свои длинные волосы и сделала себе челку. С таким каре она выглядит очень стильно. Дополняет ее образ милый красный свитер.

Поклонники певицы тут же откликнулись на ее пост.

«Вы как куколка!», «Камалия, вы красавица, молодая девушка», - пишут люди.

Ранее Камалия откровенно рассказала, как сбегала от парня, который не хотел отпускать ее в Киев.

По словам певицы, она встречалась с парнем, который в один момент стал себя неадекватно вести. Мужчина сказал, что не отпустит ее в Киев, пока она не выйдет за него замуж. Девушка замуж не собиралась, поэтому ей пришлось сбежать от навязчивого ухажера. Побег пришелся на ночь, поэтому Камалии пришлось ночевать на улице.

Напомним, самая богатая певица Украины сбежала от возлюбленного, было очень страшно: «Ночевала в кустах…».

Как сообщала Politeka, Полякова после скандала с Кароль и Камалией поиздевалась над Остапчуком: "На должность нового коня".

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