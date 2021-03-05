Алла Костромичева позировала на фоне доски для серфинга.
Об этом написала Алла Костромичева на своей странице в Іnstagram.
Известная модель и постоянная ведущая программы "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромичева появилась на свет в Севастополе. Красивую девушку заметили и заключили контракт, когда она училась в Севастопольском Национальном техническом университете.
После переезда в город Париж, 21-летняя Алла Костромичева работала с одним из домов Высокой моды. Окончив свое учебное заведение, модель поехала за океан в Нью-Йорк, где продолжила карьеру.
Мечтала Алла Костромичева попасть на украинское телевидение. Когда поступило заманчивое предложение стать ведущей «Супер топ-модель по-українськи», то долго не раздумывала над ним, а сразу же согласилась.
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По словам Аллы, только на телевидение можно творчески подходить к решению поставленной задачи, а также поднимать социальные темы. Все это много дало для саморазвития модели. У неё выработались такие важные черты, как внимание к деталям и требовательность.
Знаменитость опубликовала на своей странице несколько кадров с отдыха. Она позирует на фоне доски для серфинга. На каждом фото модель позирует по-разному. Зритель может заметить, что фигура у 34-летней ведущей стройная и подтянутая.
Ведь по мнению звездной ведущей, фигура у модели должна быть утонченной, а не накаченной.
Красавица не скрывает, что пока у неё пока не получается нормально кататься на доске. Однако Алла не теряет надежды обучиться в скором времени этому делу.
Кстати, Алла замужем за Джейсоном Капоне, пара воспитывает сына Сальваторе.
"Мастерство не пропьешь", - написали пользователи.
Напомним, Алла Костромичева показала великолепные ноги.
Как сообщала Politeka, Костромичева поздравила коллегу.
Также Politeka писала, Плакидюк из "Супер топ-модель" избавилась от всего лишнего.