Популярная модель и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева восхитила поклонников активным отдыхом на байдарке

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

"Дух приключений…" - коротко написала знаменитость под фото.

В кадре Алла Костромичева позирует в термободи на байдарке на озере, судя по локации указанной в посте это Хай-Спрингс, приватный парк во Флориде, США.

Девушка сидит на желтой байдарке с веслом, вокруг девушку окружала нежная зелень и зеркальное озеро, манящее невероятной красотой. Ноги девушки оголены, и завораживают своей длиной. Даже известная певица MARUV поставила лайк под постом Аллы.

Фанаты не стали сдерживать эмоций и откликнулись на фото, воспевая красоту и нежность известной модели.

"Красива жінка прикрашає будь яке місце❤️", "О, заезжайте в гости в Форт Маерс 😃", "Какие же длинные ноги ❤️❤️❤️", "Алочка супер🔥🔥🔥", "Амазонка 🔥😍", "Оо, як у нас на Стирю, але в нас ще краще", - написали фанаты.

Ранее красотка опубликовала фото своего животика крупным планом. 34-летняя звезда свела с ума пикантным снимком, показав вблизи изгибы своего идеального тела. Особенно жарким снимок сделали капли воды или пота на теле модели. Судя по фото, Алла занималась большим теннисом.

Напомним, что жаркая Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» впечатлила изгибами в белье с разрезами.

Ранее портал Politeka писал, что Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» в прозрачной юбке задрала ногу до неприличия.

Также на сайте Politeka рассказывали, как Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» показала, как выглядела в 20 лет, глазам не верится.