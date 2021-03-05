Молодая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, резко изменила внешность, лишившись прежнего сходства с певицей

Украинская визажистка по имени Лилия, которую часто видят в компании бывшего мужа Лорак, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото можно увидеть, что обладательница темно-русых волос решила сменить имидж. Девушка постриглась и покрасилась в стильный блонд с розоватым оттенком. На снимке она позирует в простых джинсах и короткой черной водолазке, которая обнажает ее живот.

«Может в блондинку?», - кокетливо поинтересовалась Лилия у своих подписчиков.

Впрочем, судя по всему, ее возлюбленному такая идея не особо понравилась. Налчаджиоглу опубликовал комментарий со множеством недовольных смайликов. Впрочем, он почти сразу удалил свой комментарий.

Стоит отметить, что ранее многие замечали, что Лилия сильно похожа на Ани Лорак. Ее волосы также добавляли им сходства, однако с новой прической оно уже не так заметно. Возможно, это также расстроило Мурата.

Подписчики Лилии также отреагировали на ее пост.

«И так и так хорошо», «Огонь», «Красоту ничем не испортить», «Нет, брюнетка огонь», «Брюнетка а стрижка очень даже», «Похожа на певицу Дуа Липу», - пишут люди.

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