Известная модель Синди Кроуфорд, легендарная модель 90-х, показала себя в провокационном виде

На фото Синди показалась в воде, позируя в полностью мокром платье. Наряд прилип к красотке, поэтому идеально подчеркнул самые аппетитные формы модели. Кроуфорд совсем это не смущало, поэтому она повернулась в сторону камеры, хвастаясь неувядающей внешностью, благодаря чему кадр получился еще более горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сезон рыб", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Как красиво", "Товарищи-Рыбы, посылающие любовь", "И поэтому я остаюсь фанатом", "Трудно сказать, сейчас это или вернется в прошлое! Шикарная картинка", "Ты красивая", "Захватывающая", "Вечная красота. Нестареющая", "Абсолютная королева", "Королева Рыб", "Красивое поздравление модели", "ты просто идеальна".

Мы писали, что всемирно известная модель Синди Кроуфорд показала, как выглядела в ранее детстве.

Архивное фото она приурочила к своему дню рождения, которое отмечала 20 февраля. Трудно поверить, что Синди Кроуфорд исполнилось уже 55 года. Супермодель сохранила стройную фигуру, которой позавидуют многие молодые девушки.

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