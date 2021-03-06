В ПриватБанке сокращают количество отделений
Как передает Politeka.net, на это пожаловалась недовольная клиентка на портале Минфин.
По ее словам, ПриватБанк взял курс на тотальное сокращение отделений по всей Украине.
"В частности сегодня (5.03.2021) было закрыто отделение в г. Копычинцы Тернопольской области. Что вызвало волну возмущения и беспокойства у большинства жителей города", - поделилась женщина.
Также она отметила, что отделение оказывало качественные услуги, а в самом отделении было всегда людно.
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"В западном управлении закрытия доставляет неудобства многим клиентам банка, а особенно людям пожилого возраста, которым трудно пользоваться онлайн-сервисами… Приват, по итогам 2020 г стал прибыльным банком Украины, то неужели отделения, которое работало с 2005 года вдруг стало обузой", - недоумевает женщина.
Ранее на сайте ПриватБанка сообщали, что в связи с введением карантинного режима во всех отделениях будет часовой перерыв в работе в течение дня для проведения проветривания и дополнительной уборки. Также отделения не будут работать в выходные.
Отметим, что ПриватБанк также меняет график работы отделений 8 марта, который приходится в этом года на понедельник. Так, отделения в эту дату будут закрыты.
Также в банке сообщили, что работа отделений возобновится 9-го в обычном режиме и по стандартному графику.
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