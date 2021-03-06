Премьера уже сегодня

Телеведущий Юрий Горбунов в предвкушении появления нового проекта



Как передает Politeka.net, снимком артист поделился на своей страничке в Instagram.

"Готовитесь к премьере? На этом фото я, через несколько минут пойду перевоплощаться в образ, в котором вы меня увидите в следующую субботу! Во второй программе! А сегодня в 20.20 премьера!!Смотрим вместе!! Липсинг батл", - сообщил телеведущий в подписи к посту.

На опубликованном кадре, Юрий предстал в черной стильной футболке-рубашке и укороченных брюках.

Поклонники были восхищены образом телеведущего, но больше всего обрадовались выходу выпуска нового шоу.

"Это будет взрывное шоу", "Супер", "Очень жду", - писали в комментариях под постом.

Отметим, что новое звездное развлекательное шоу «Липсинк Батл» появится на экранах украинцев 6 марта.

По правилам шоу звездных пародий, в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать по шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы.

Зрители в зале своими аплодисментами определят - кто лучший в паре.

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