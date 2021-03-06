Известный российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин развеселил поклонников новым пародийным видео

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу дочери Галкина и Пугачевой Лизы в соцсети.

Так, в фан-аккаунте Лизы Галкиной появилось видео, на котором Максим в фартуке моет посуду и размышляет на тему рекламы в соцсетях. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Особенно "перепало" в речи Галкина российским артистам Дмитрию Нагиеву и Виктории Боне. В частности, Галкин напомнил, что Боня посещает "всех косметологов мира", а после этого неожиданно заявляет, что какой-то крем для лица может заменить инъекции красоты.

Показывая пародию на Нагиева, Галкин надел очки и сел на унитаз, "рекламируя" туалетную бумагу. При этом шоумен пытался повторить уникальный голос Нагиева.

В комментариях фолловеры посмеялись с такой пародии, а также обратили внимание на интересную деталь.

"Я смотрела только на тарелки, и как он их моет. После каждой тарелки закрывает воду, о как!", "А кто оператор, интересно?", "Ох, Максим! Какой же ты клевый! Аллочке не скучно с таким позитивным мужчиной", - пишут в комментариях.

Напомним, что Галкин показал, что его семилетний сын в каске вытворяет под песни Пугачевой: "Все по-взрослому".

Как сообщала Politeka, в сети показали роскошный замок Галкина с высоты, который он возвел для Пугачевой: "на миллиард".

Также Politeka писала, что Галкин засветил моложавую Пугачеву в кокетливой шляпке перед выходом в свет: "с бабушкой!".