На шоу "Маска" раскрыли личность одного из участников и приглашенного гостя

На проекте продолжают держать интригу, кто же скрывается под другими масками, передает Politeka.net. В сети активно обсуждают, кто же может оказаться в костюмах, а также результаты предыдущего шоу.

Так, под маской Розы скрывалась певица Алина Гросу, а приглашенной гостьей, которая выступила под маской Махаона, оказалась Наталья Могилевская.

"Под маской хрупкой героини скрывалась певица и актриса Алина Гросу @alina_grosu. Она вспомнила Андрею Михайловичу, что когда-то он обещал на ней жениться! Друзья, пишите в комментариях ваши предположения, какой герой снимет маску уже в следующую субботу? 👇", - написали авторы поста в официальной группе шоу.

За восемь часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Жабка, это Сморыгин Женя", "Жаль что раскрыли Троянду", "Мольфар- это Павел Костицын, я так думаю", "Мне хотелось, чтобы Роза еще пела...", "Носорогу пора, а Розу жаль, интересная маска, с крутыми аранжировками 🌹", "Сом....блин,по подсказкам Болливуда и индийского кинематографа...это таки Макацария...", "Под маской солнца Надя Дорофеева 100%", "Дракон,это "театр одного актера". Все поняли, что там Мирзоян, а значит можно "играть"...", "Цокотуха, это Анастасия Приходько", "Солнце, это Тарабарова", "🐲 дракон- Александр Станкевич", "Солнце Тина Кароль", - написали пользователи сети.

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