Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в спортивном костюме превзошла саму себя
Когда речь идет о спорте, то Дженнифер Лопес среди других звезд нет равных. Благодаря здоровому образу жизни, постоянным тренировкам и самосовершенствованию, артистка превратила свое тело в совершенное, а также то, которым очень гордится.
В сети появились кадры из отдыха Лопес после занятия. Прогуливаясь со стаканом воды в руке, ей удалось удивить фигурой. Красный спортивный костюм идеально подчеркнул пресс Лопес, а также подкачанные ягодицы, которые она с удовольствием продемонстрировала.
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"Мне не нравится заниматься вечером, когда уже нет сил. Я хожу на спорт три или четыре раза в неделю. Когда я в Нью-Йорке, занимаюсь с Дэвидом Киршем. Когда прилетаю в Лос-Анджелес, занимаюсь с Трейси Андерсон. Мне нравится чередовать нагрузку", - рассказывала ранее Лопес в интервью.
Так, у звезды разные подходы благодаря разным тренерам, она любит планки, отжимания и бокс, также Лопес делает комплексные упражнения с небольшим весом.
Отметим, Джей Ло не впервые будоражит сердца фанатов, она привыкла привлекать внимание публики при помощи своих стильных нарядов. Артистка сделал снимок на зеркальной сцене с отражением неба. Фото вышло офень воздушное и атмосферное.
Поклонники не стесняясь высказали все свои эмоции: "Просто ваууу, ей все к лицу", "Я тебя люблю", "Красивая моя Джей Ло", "Да, королева!", "Великолепна!", "Ты само совершенство!", "Прекрасная Джей Ло!", "Ты прекрасно выглядишь!", "Я никогда не видел такого прекрасного неба".
Напомним, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"
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