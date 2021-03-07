Оля Полякова расхвалила Анну Ризатдинову, известную художественную гимнастку, звезду "Танців з зірками" и любимицу судьи шоу Влада Ямы, за блестяще исполненный номер "Королевы ночи"

Как сообщает Politeka.net, известная звезда украинской эстрады, Оля Полякова, была в восторге после выступления экс-олимпийской чемпионки на шоу-проекте "Липсинк батл". Отрывки из шоу Полякова разместила на своей странице в Инстаграм.

"Аня, ты была прекрасна! Очень похоже! Для меня ты - победительница!", - написала певица.

Напомним, что Анна произвела фурор, выступив и точно скопировав движения Поляковой с самой популярной песней знаменитости. В конце выступления Оля появилась на сцене, и подтвердила во всеуслышание, что сама не ожидала такое увидеть и предложила Анне "заменять" Полякову на концертах.

Гимнастка действительно очень похоже станцевала и исполнила номер Поляковой. Однако ее выдают плечи и рельефные мышцы рук. Хоть это не помешало девушке с точностью продемонстрировать хит.

Поклонники подхватили похвалы от своего кумира Оли Поляковой и стали описывать в комментариях свои собственные впечатления.

Они описали, что выступление Ризатдиновой понравилось им даже больше чем оригинальная версия Поляковой.

"Какая молодец ))", "Пока Потап не сказал: Ой, як схожа! Я думала это Оля🔥", "Оля у тебя конкурентка", "Один в один)))))круто Очень похоже!", "Мне она тоже больше понравилась ❤️❤️❤️❤️", "Можно спокойно в двойники 😂", "Шикарно!!!!❤️❤️❤️", "Да круто, можно сказать да очень круто, молодец. Ну все равно Вас Оля ни с кем не перепутать, Вы лучшая в своём деле. ❤️❤️❤️", - написали восхищенные поклонники.

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