Внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко показала, как отмечает день рождения на роскошном курорте

7 марта Доменика Ющенко отмечает свое 21-летие. Причем делает она это не дома – а на Мальдивах, куда отправилась отдыхать ранее. Девушка активно делится кадрами с отдыха на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в день рождения Доменика поделилась ярким селфи, сделанным на фоне моря. Красотка позирует в стильном черном купальнике, шляпке и очках.

«С днем рождения меня – 07. 03. Спасибо богу и семье за все!», - подписала снимок Ющенко.

До этого она публиковала и другие кадры своего путешествия. Так, девушка показала, как плавала под водой, наблюдая за обитателями моря, а также делилась другими своими снимками с пляжа, демонстрируя фигуру в купальнике.

Мать красотки, Виталина Ющенко, не могла не поздравить дочь.

«Мой маленький и взрослый Ангелочек! С Днем Рождения, Ляля и еще поздравляю с двумя праздниками», - написала она.

Подписчики в Инстаграм также активно поздравляют красотку с днем рождения в комментариях.

«Поздравляю с днем рождения! Будь счастлива и пусть сбываются твои мечты», «Демуличка С Днём Рождения! Счастья, любви и исполнения желаний!», «С Днём рождения Доменика!!!!!! Всех Благ, Гармонии и Божьего благословения от нашего семейства!», - пишут люди.

Отметим, что ранее в этом году Доменика приняла участие в шоу «Голос країни», однако не прошла дальше слепых прослушиваний.

Напомним, внучка Ющенко после провала на "Голосі країни" покинула Украину, появились кадры: "Готова к....".

Как сообщала Politeka, внучка Ющенко после провала на "Голосі країни" изменила внешность, увеличение губ не предел: «Вау!».

Также Politeka писала, что внучка Ющенко после провала на "Голосі країни" призналась, что изменила во внешности: "Я попробовала...".