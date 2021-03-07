Мишина и Эллерт стали соперниками в настоящем батл пародий, зрители остались недовольны

Как передает Politeka.net, после выступления на "Липсинк батле" Мишиной в роли Олега Винника и Эллерта в роли Бритни Спирс, зрители освистали шоу и авторов, обвинив в полной деградации. Свое мнение поклонники высказали в Инстаграм-паблике канала "1+1".

Авторы паблика решили узнать, кто по мнению подписчиков выиграл битву пародий Мишина или Эллерт. Однако зрители выразили полное недовольство шоу, и заявили, что петь под фанеру, это полная деградация.

"Чей "Липсинк" в первой звездной паре тебе понравился больше.Ксения Мишина исполнила главный хит Олега Винника "Волчица", а Александр Эллерт популярный хит певицы Бритни Спирс "Toxic", - спросили фанаты.

Известно, что батл выиграл Александр, что и подтвердили фанаты. Однако многие раскритиковали шоу. Назвав его настоящей деградацией. Зрителям не понравилось, что ведущие во всех шоу - одинаковы. Всюду появляются одни и те же лица, будто в стране нет ни артистов других, ни вообще людей:

"Такое впечатление, что идет постоянно одна и та же программа, в которую входит и Голос, и Маска, теперь еще и Липсинг, везде одни и те же лица, как то скучновато, складывается впечатление, что больше в стране нет артистов или людей...",

"Ожидала большего от шоу. Люблю Тину ну вчера ,что с ней было, она на ёжика села ....",

"Як завжди стільки реклами і помпезний анонс, а дивитись нема що🤬🤬🤬",

"Это самое ужасное что можно было придумать, петь по фонограмму !!! 👎👎👎",

"И правда шоу не о чем, открывать рот под чью-то песню, как то ну совсем деградация, мы такие пародии в школе делали, но конечно по бюджету мы очень проигрывали😂 мамина одежда и косметика и все звезда готова)))", - высказали свое негативное впечатление фолловеры.

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