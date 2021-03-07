Юная дочь известной певицы Веры Брежневой показала свою естественную красоту в домашней обстановке
Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Киперман поделилась серией новых снимков на своей странице в Инстаграм.
На фото девушка позирует дома у открытого окна. Соня решила сделать импровизированную фотосессию максимально естественной и неприукрашенной. Она позирует перед камерой в коротком белом топике, под который не стала надевать лифчик.
На лице красотки минимум косметики, а ее волосы свободно спадают на плечи. Благодаря этому Соня может похвастаться своей природной красотой.
Девушка томно позирует перед камерой, выгибая спину.
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«Делаю, что захочу», - подписала кадры Соня.
Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост девушки.
«Так интересна)) вся в родинках», «Боже, восхитительная», «Ты такая красивая», «Клёвая», «Зачем такие позы неестественные? Ты прыщи на спине давишь?», - пишут люди.
Отметим, что несмотря на свой юный возраст, Соня успела состояться как модель и даже дебютировала как актриса. Она учится в США и периодически наведывается в гости к звездной маме. Красотка активный пользователь Instagram, где часто делится с поклонниками яркими публикациями о своей жизни.
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