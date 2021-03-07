Известная певица, актриса и шоу-дива Дженнифер Лопес рассмешила забавной выходкой в пенистой ванной
Как сообщала Politeka, известная певица покорившая миллионы сердец, на своей инстаграм-странице часто размещает шикарные кадры своей творческой и повседневной жизни. В этот раз Джей Ло решила позабавить фанатов.
Звезда разместила фото из пенной ванной, погрузившись в нее по плечи, Дженнифер намылила голову, выложив волосы в причудливый знак вопроса. Обаятельная улыбка покорила фанатов, которые высказали в колонке комментариев только самые теплые чувства.
"Настроение!", - подписала Дженнифер свое фото.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая"
Скандальная Полякова на шоу "Маска" одной фразой заставила зал аплодировать: "Вы знаете, что мы никогда не…"
56-летняя Повалий излила душу после переезда в Россию, боялась жить: "Не видела будущего"
Страшная авария на украинской трассе: людей вырезают из разбитых вдребезги авто, кадры с места трагедии
Они сравнили своего кумира с божеством, а также расхохотались, от забавной выходки своей любимицы. Не обошлось без признаний в любви и словах обожания.
"Детка", "Милая", "Буквально я в душе", "Какая милашка", "Забавная", "Я люблю тебя", "Великолепна ты", "Это я, когда я знаю, что кто-то мне лжет, и я знаю правду😂😂", - отозвались поклонники.
Известно, что Дженнифер Лопес постоянно работает со своим телом. Во многих интервью певица и актриса, а также бизнес-вумен, рассказывала, что ни одного дня не проводит без тренировки. Женщина признавалась, что даже если она целый день была занята и падает с ног, собирает волю в кулак и идет в зал тренироваться. Спорт помогает не только держать форму Джей Ло, но и продлевает ее молодость. Смотря на шоу-диву никто не скажет, что этой девушке 51 год.
Недавно Дженнифер Лопес презентовала босоножки из своей весенней коллекции, представ в "дырявом" платье на фоне неба.
Она настоящая красотка, которая вместе с тем умеет преподнести и показать свои достоинства и сильные стороны.
Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в коротком топе заткнула за пояс молодых красоток: "Богиня на спорте!"
Также Politeka писала, что нестареющая Дженнифер Лопес сразила видами своих сочных округлостей в микро-бикини: "И это в 51 год!"