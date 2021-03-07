Всемирно известная супермодель Алла Костромичева взбудоражила сочными кадрами
Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда шоу «Супер топ-модель по-украински» опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала свой экстремальный отдых на Карибах.
Так, модель в коротких джинсовых шортиках и желтом топе покорила вершину горы. На этих снимках прекрасно все: и головокружительный пейзаж, и ее стройные "бесконечные" ножки.
Алла лишила дара речи: и пока пользователи хватаются за сердце, глядя на такую красоту, девушка, судя по всему, довольно бесстрашно и раскованно чувствует себя на высоте "104 этажей".
"Мы сидим на облаках, а внизу бежит река... Горы - это любовь! Насколько высоко мы забрались на последнем фото", - подписала снимки звезда.
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Публика кинулась комментировать увиденное:
"Ноги 💔🤤"
"Красота! Как важно чувствовать и наслаждаться в моменте! Ведь мы творим ту реальность, которая отображает наше внутреннее состояние"
"3 вообще огонь 🔥"
"😍😍вау"
"красотка🥰"
"Это кайф🔥🔥🔥"
"А ноги какие!!!.....🤤🤤🤤"
"❤️ Красота!"
Ранее мы рассказывали, Костромичева похвасталась безупречной фигурой, позируя рядом с доской для серфинга. На ней был белоснежный обтягивающий комбинзон.
"Пока что я гораздо лучше выгляжу с доской, чем на доске 😂", - с сарказом подписала снимки модель.
"Женщина-мечта!"; "скоро и на доске так же будешь смотреться 😍";
"Вы прекрасны всегда😍", - отреагировали ее поклонники.
Напомним, Алла Костромичева показала великолепные ноги.
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